A Tarragona hi ha gairebé trenta grans cartelleres il·legals

L’Ajuntament ha imposat multes en deu d’elles quan es compleix un any i mig de l’aprovació de la nova ordenança

Actualitzada 13/01/2019 a les 19:00

L’Ajuntament de Tarragona ha encetat, des de l’aprovació el juliol de 2017 de la nova ordenança d’instal·lacions i d’activitats publicitàries, un total de 42 expedients per cartelleres il·legals. Anuncien supermercats, botigues o productes i, en la majoria dels casos, informen als vehicles que circulen per les autovies que travessen la ciutat de la distància que els separa d’una destinació comercial. Aquest tipus de publicitats, de grans dimensions, estan prohibides a tot el terme municipal a no ser que siguin a la parcel·la on es desenvolupa l’activitat.Dels 42 expedients oberts, en 14 casos, segons fonts municipals, s’han pogut retirar. D’entre els 28 restants, en 10 s’està fent el procediment d’imposició de multes a les respectives empreses publicitàries (que poden anar dels 300 als 3.000 euros). Pel que fa als altres 18 expedients, s’està pendent d’al·legacions o bé de comprovar que s’hagin retirat.La voluntat de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona és la de retirar «totes les cartelleres» que siguin il·legals», però també apunten que els procediments administratius d’aquests expedients són «llargs» ja que les empreses poden presentar al·legacions, després recurs de reposició, i fins a esgotar la via judicial.El conseller d’Urbanisme, Josep Maria Milà, destaca que l’ordenança antiga, en vigor des de l’any 1988, ja no permetia aquest tipus de cartellera al centre de la ciutat, però sí en polígons industrials. Ara, aquesta prohibició s’ha estès a tot el terme. Tres grans cartelleres es troben, per exemple, rere la zona urbanitzada –però abandonada– del Pla Parcial 9, a tocar dels barris Parc Riu Clar, l’Albada i la Floresta. Miren a l’autovia i al centre comercial de les Gavarres, i són il·legals malgrat que ja s’han consolidat com a part del paisatge. La nova ordenança només té una excepció: seixanta cartelleres concessionades pel mateix Ajuntament i que els caduca la llicència en un any i mig. Quan aquest període finalitzi –així com totes aquelles que ja tenien llicència abans de l’aprovació de l’ordenança i de la moratòria prèvia– s’hauran de retirar. D’aquesta manera, la ciutat esdevindrà lliure de cartells de grans dimensions.En cas que no es retirin, l’Ajuntament ha d’afrontar despeses importants, segons destaca Josep Maria Milà, de manera subsidiària, ja que totes les estructures s’han de transportar i guardar en magatzems. La sanció, un cop finalitzat l’expedient, s’imposa no només a l’empresa que gestiona els anunciants, sinó també al propietari del sòl, per estalviar d’aquesta manera evasió de responsabilitats.La nova ordenança, que compleix ja un any i mig en vigor, va ser conseqüència directa de la polèmica generada arran d’un tòtem publicitari instal·lat el 2015 en un solar abandonat del barri de Parc Riu Clar. L’associació de veïns es queixava pocs mesos després que l’estructura, de disset metres d’alçada, generava inseguretat, tant pel fet que es movia en temporals de vent com també perquè joves intentaven enfilar-s’hi. La propietat va intentar dilatar al màxim el procediment administratiu fins que al 2017 l’Ajuntament va ordenar la seva retirada per manca de llicència. Abans, de manera subsidiària, el consistori va haver de desendollar la lluminària de l’estructura, un fet que molestava especialment els veïns. No va ser fins al mes de juliol de 2018 que efectivament el tòtem va ser retirat després de diverses protestes veïnals.En l’exposició de motius de la nova normativa, l’Ajuntament de Tarragona assegurava que «respon a la necessitat de millorar la convivència entre l’activitat publicitària exterior, d’una banda, i la protecció de l’entorn urbà, el benestar veïnal i la conservació del patrimoni cultural de la ciutat, de l’altra. Actualment en determinats àmbits urbans s’ha donat una sobreexplotació publicitària de l’espai públic que ha derivat en una degeneració visual de la imatge de la ciutat i el seu urbanisme», es pot llegir en el text.