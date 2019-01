Trenquen i roben en una trentena de vehicles del pàrquing La Pedrera

El succés hauria passat entre les dues de la matinada i les vuit del matí

Una trentena d’usuaris del pàrquing La Pedrera, a Tarragona, han vist aquest matí com els seus vehicles tenien els vidres trencats i, en alguns d’ells, havien robat alguns objectes. Malgrat que el pàrquing està vigilat les 24 hores per càmeres de seguretat, no hi ha un vigilant durant tota la nit, fet pel qual no s'han alertat del succés fins a les vuit del matí, hora del primer torn de vigilància.L’empresa que gestiona aquest aparcament privat és Empark i explica al Diari Més que els fets s’haurien produït entre les dues de la matinada i les vuit del matí d’avui, diumenge, perquè ha revisat les càmeres des de les onze de la nit fins a les dues i no ha vist cap conducta estranya dins de l’aparcament. L’empresa continua analitzant les cintes de vídeo que portarà a la comissaria dels Mossos quan trobin les imatges en qüestió.A més, des d’Empark comenten que no han interposat cap denúncia fins què demà no parlin amb l’oficina central d’aquesta empresa. Per la seva banda, alguns dels propietaris dels vehicles afectats han denunciat els fets.