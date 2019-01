El succés ha quedat en un ensurt i cap persona ha resultat ferida

Una fuita de gas ha encès les alarmes a Tarragona, concretament al carrer Riu Llobregat, al barri de Campclar. Els veïns han alertat al sistema d’emergències quan faltaven pocs minuts per a tres quarts d’una de la matinada i ràpidament s’han activat quatre dotacions dels bombers.L’incident s’ha produït a l’edifici número 2 d’aquest carrer i, per fortuna, el succés no ha estat greu i cap veí ha resultat ferit ni ha calgut desallotjar ningú. Els bombers han realitzat la inspecció de l’immoble i la fuita s’ha donat per aturada poc després de la una de la matinada. Per precaució, els bombers han realitzat tasques de ventilació de l’edifici per evitar que algun veí quedés afectat per la forta olor a gas.