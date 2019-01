Tarragona programa quatre obres de teatre adaptades a cecs i sords

La primera representació adaptada serà dissabte, amb Voltaire / Rousseau. La disputa

Actualitzada 11/01/2019 a les 16:48

La temporada teatral de Tarragona programa quatre obres de teatre adaptades a persones amb discapacitats sensorials, segons informa el consistori.El mes de maig passat es va dur a terme una prova pilot i vistos els bons resultats, les regidories de Cultura i de Polítiques d'Igualtat han incrementat l'oferta teatral per a aquests col·lectius.Així, aquest dissabte es programa Voltaire / Rousseau. La disputa; el 2 de febrer, La importància de ser Frank, el 2 de març, Jane Eyre i finalment, el 29 de març, La bona persona de Sezuan.L'adaptació de les obres consisteix a facilitar la comprensió de la parla i millorar la distància entre els actors i el públic mitjançant diversos recursos.Així, es compta amb una pantalla subtitulada per a persones amb discapacitat auditiva, amb audiodescripció per a cecs i el servei de bucle d'inducció magnètica i so de sala amplificat per als usuaris amb dificultats auditives lleus.L'objectiu de l'ajuntament és augmentar de forma progressiva aquest tipus d'oferta fins a aconseguir la completa accessibilitat en els teatres de la ciutat.