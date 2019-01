«Em sento bé donant sang, és molt necessari i positiu»

Els punts de donació de tot Catalunya s'omplen en l'arrencada de la Marató

Els punts de donació de sang d'arreu de Catalunya s'han omplert des aquest divendres a primera hora. La Marató de Donants de Sang acaba d'arrencar amb el repte d'assolir 10.000 donacions en una setmana, fins al dia 18. A l'Hospital Joan XXIII de Tarragona hi ha hagut moments en què els donants han hagut de fer cua. Molts ja ho han fet altres cops. «Dono sempre sang perquè és molt necessari, tinc un grup sanguini poc comú i estic conscienciat des del primer dia», diu l'Alberto, de Salou. Al seu costat, la Paz, una noia originària d'Argentina, en dona per primera vegada i demana que li facin una foto. Els mòbils ajuden a fer difusió d'una campanya que cada any busca aconseguir sang en un dels períodes més crítics en reserves de sang al país.És una tendència que es repeteix cada any. Passades les festes de Nadal, les reserves de sang baixen. Actualment als hospitals catalans en disposen per a 6 o 7 dies, quan el volum òptim seria per a 10 o 11 dies, exposa la directora el Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Virginia Callao. Enguany la campanya busca captar la població juvenil i que els joves facin difusió de la Marató a través de les xarxes socials. En aquest sentit, s'anima tots els catalans a convertir-se en 'sangfluencers' o bloodfluencers.La Natàlia Espinosa, una tarragonina afincada a Reus, penja fotos a Facebook i Instagram de la donació. Vol «fer córrer la veu» entre les seves amistats i conscienciar-los que vagin a donar sang com ella. L'Alberto Fuentes, de Salou, també fa ús del mòbil per difondre la Marató de Donants. Un voluntari el va informar ja fa temps i des d'aleshores, plenament convençut, acudeix sempre que pot als punts de donació. El fet que la seva sang sigui del grup AB encara el fa prendre més consciència de la importància de ser donant.Expressament des del poble de la Riba (Alt Camp) també ha anat a donar sang a Tarragona la Lídia Pàmies, una jove que sent la necessitat de «tornar el favor». El seu pare, no fa massa, va necessitar una transfusió -fins a vuit bosses de sang. Té 22 anys d'edat i des dels 18 que és donant perquè a casa sempre ho ha vist fer. «Ho faig per tradició familiar», diu. En Ramon Fontova, empleat de l'hospital tarragoní, també ho té clar i no falla en cap campanya de donació. «És una cosa que hem de fer tots», afirma.Dj's de renom 'punxen' música a la Casa de les Punxes a Barcelona com a novetat en el tret de sortida de la Marató, la campanya de donació més gran de l'any a Catalunya, que es fa als principals centres hospitalaris. Al Camp i l'Ebre, els punts fixes es troben als hospitals de Reus, Tarragona i Tortosa -i mensualment a Valls, Vendrell i Santa Tecla de Tarragona. Durant tot l’any passat es van aconseguir 30.000 donacions entre punts i fixes i mòbils, una xifra «equilibrada» d'acord amb la demanda, conclou Virginia Callao.