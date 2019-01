Personal i jubilats d'Endesa perdran el preu preferencial de la factura elèctrica

Els treballadors de l’empresa tallaran l’N-340 a l’altura de Bonavista tres dies d’aquest mes

Actualitzada 10/01/2019 a les 20:02

Els treballadors d’Endesa tallaran per espai d’una hora l’N-340, a Bonavista, els dies 15, 22 i 29 de gener, en protesta per la postura adoptada per l’empresa en la negociació del conveni, segons va informar ahir Juan Andrés Rico, d’UGT, qui va dir que la protesta també compta amb el suport de Comissions Obreres. Aquestes accions es faran d’11 a 12 hores i aniran acompanyades de concentracions davant les oficines de l’empresa, a les mateixes hores. Per altra banda, el 24 de gener la concentració tindrà lloc al carrer Mallorca, a partir de les 12 hores i, des d’aquest punt, els treballadors es dirigiran en manifestació fins a les seus dels sindicats a la Rambla Nova.Les darreres decisions que ha pres Endesa, propietat de l’elèctrica italiana ENEL, participada pel govern transalpí, preocupen, i molt, tant als treballadors en actiu com als que ja s’han jubilat, perquè l’empresa vol liquidar els preus preferencials de la tarifa elèctrica que aplica a aquests col·lectius. Rico, va remarcar que «aquest preu preferencial no deixa de formar part del nostre sou, no és cap privilegi social, ja que tributem per aquesta tarifa elèctrica que és resultat d’una ordre ministerial de l’any 1921».A les comarques de Tarragona, Endesa té prop de 120 treballadors (9.000 a l’Estat) i més de 300 jubilats hi van treballar (27.000 a l’Estat), entre els quals s’hi troba José Bedmar, qui està exposat, com els altres companys, en haver de pagar més car el consum d’electricitat a partir de l’1 de febrer. Bedmar va explicar que, com a resultat de l’aplicació d’una tarifa especial a aquest col·lectiu, «directament només pago l’IVA i després, cada mes, el que coneixem com les espècies, que les paguem a banda i que em pugen entre 400 i 600 euros a l’any, la qual cosa he de posar a la declaració de la renda». Si finalment tot canvia, «hauré de fer un contracte normal».En aquest context, Juan Andrés Rico va remarcar que ENEL, «a més de generar una indefensió important a un col·lectiu de prop de 27.000 antics treballadors a Espanya, pretén embutxacar-se les quantitats aprovisionades en els comptes d’Endesa per a aquesta finalitat, que actualment arriben a més de 700 milions d’euros». En la negociació del conveni, el 2017 «la direcció va planter una proposta que tenia com a únic objectiu reduir drets laborals, econòmics i socials dels treballadors», va dir Rico, qui va afegir que «el passat 27 de setembre es va arribar al bloqueig de la negociació», va dir Rico.