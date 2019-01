La Comissió Europea distingeix un projecte de docència en igualtat liderat per la URV

La xarxa G-NET d'universitats europees i llatinoamericanes ha format més de 4.300 persones i ha destacat per l'impacte dels resultats

Actualitzada 11/01/2019 a les 14:31

La Comissió Europea ha distingit un projecte de docència en igualtat liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha format més de 43.000 persones.El projecte va crear una xarxa d'universitats de l'Amèrica Llatina i d'Europa anomenada Jean Monnet G-NET, que ha estat distingida per la Direcció General d'Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea com a cas d'èxit, segons ha informat avui la URV.La xarxa, liderada per la URV a través de l'Observatori de la Igualtat i finançada pel programa Erasmus Plus, es basa en el fet que les universitats són un fòrum clau per a la perspectiva de gènere a través de l'educació i la formació dels futurs professionals.El professorat participant va dissenyar cursos, continguts i materials docents dirigits a diferents tipus de públic que han permès formar 665 estudiants, 172 professionals i 214 professors i investigadors.Aquest material ha arribat a 1.109 persones més entre alumnes de secundària i població general, i 2.176 alumnes en tres cursos virtuals oberts.Les diferents activitats formatives i materials han donat a conèixer l'experiència europea en la implementació de polítiques que promouen la igualtat efectiva entre els ciutadans de la Unió Europea (UE).També ha difós les bones pràctiques de la UE en la incorporació de la perspectiva de gènere i la jurisprudència en països de l'Amèrica Llatina, com a experiències que es podrien portar a terme en d'altres processos d'integració.Aquest mateix projecte, que a la URV ha implementat professorat de la Facultat de Ciències Jurídiques i de la Facultat de Lletres, va rebre el premi del Consell Social del 2018 pel seu impacte sobre la societat.