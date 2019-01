Francisco, un sensesostre de Tarragona: «Ningú no es preocupa de mi i una ajuda és com un privilegi»

La ciutat ha activat l’operació iglú davant les baixes temperatures i ha localitzat 12 persones que dormien al carrer

Coincidint amb la davallada de les temperatures, Tarragona ha activat aquest dijous a la nit l’operació iglú, el dispositiu d’atenció a les persones sensesostre. Per primer cop aquest hivern, un equip integrat per la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, la Creu Roja i Protecció Civil ha recorregut la ciutat a la recerca de persones que dormen en caixers o a la via pública. A les dotze persones que s’han localitzat se’ls ha ofert allotjament en un alberg, però totes l’han rebutjat. Tot i això, se’ls han lliurat mantes i aliments calents per fer-los la nit una mica més agradable. Un d’ells, en Francisco Moreno, se n’ha mostrat molt agraït: «Ningú no es preocupa de mi i una ajuda és com un privilegi».Originari de Càceres i des de fa un any a Tarragona, en Francisco ha passat la nit en un caixer del carrer Apodaca, a la Part Baixa de la ciutat. Malgrat l’oferiment dels voluntaris de la Creu Roja, ha rebutjat l’opció d’allotjar-se en un alberg, però sí que ha acceptat de bon grat dos gots de caldo, una manta i un parell de guants per combatre el fred.«M’emociona que la gent m’ajudi i és molt important perquè se sàpiga que, encara que estiguem al carrer, almenys tenim l’ajuda de la gent», explica. En Francisco es lamenta que porta tres dies afònic i que, quan fa tant de fred, «es passa bastant malament». «M’agradaria viure en el meu piset, amb la meva tele i el meu llit, però no pot ser i així estic, però m’emociona i estic agraït per l’ajuda», afegeix.Tot i que són moltes menys que a l’estiu, aquests dies diverses persones passen la nit en caixers, portals o espais coberts de la via pública, tot just amb un sac de dormir, uns cartrons i unes mantes. La majoria fa temps que són a la ciutat i, de fet, els voluntaris de la Creu Roja els coneixen molt bé perquè cada diumenge fan una ruta per tal d’oferir-los assistència. Com explica un dels seus voluntaris, Omar Kassem, el perfil majoritari és el d’un home d’entre 40 i 50 anys.L'operació iglú ha començat passades les deu de la nit a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona amb una reunió de planificació de l'operatiu. Tot seguit, la Creu Roja i Protecció Civil han començat a recórrer les zones de la ciutat acordades a la recerca de persones sensesostre. Per la seva banda, el cap de torn de la Guàrdia Urbana, una patrulla i el personal dels Serveis Socials s’han encarregat d’identificar les persones ateses -onze homes i una dona-. En aquesta ocasió, cap d’elles ha volgut dormir en un alberg o pensió, on l’Ajuntament disposava de dotze places concertades -que podrien ser més si fos necessari-.El gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), Josep Miquel Beltran, ha explicat que el dispositiu s’activa davant la previsió de baixada de temperatures a zero graus, segons l’avís emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). En aquest sentit, el consistori garanteix que l’oferta d’allotjament a les persones sensesostre es mantindrà mentre les baixes temperatures puguin suposar un perill greu per a la salut i la integritat física. El 2018 l’operació iglú es va activar en dues ocasions -una al febrer i una al març-.