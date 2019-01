El socorrista va argumentar que era per motius d'higiene

Actualitzada 10/01/2019 a les 10:03

Una mare va quedar «impactada» ahir quan la van convidar a abandonar les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sant Pere i Sant Pau per donar el pit a un dels seus tres fills. Laia Saifz, que havia anat al complex esportiu amb els seus fills de 4 anys, 2 anys i 11 mesos explicava la situació que va tenir lloc ahir, a aquest mitjà: «M'he assegut a la vorera de la piscina amb la nena mentre vigilava el nen mitjà que saltava a les escaletes de l'entrada. En acabar el curset, ha canviat el socorrista i ha entrat un de nou, m'ha vist que li estava donant el pit a la meva filla, de cop ha vingut a dir-me que no es podia menjar ni beure al recinte de la piscina, que si volia fer-ho, que podia anar tot passant els vestuaris».Laia Saifz es trobava vigilant els seus altres fills i estaven en banyador, el lloc que indicava el socorrista estava a peu de carrer, fet que implicava haver de canviar-se per tal de sortir fora del recinte. Quan la mare ha preguntat els motius, el socorrista li ha dit que «era per mesures d'higiene. Vull recalcar que no es veia res. M'he tapat el pit amb la tovallola de la nena. Li he dit que d'acord. I he guardat el pit. En el moment m'he quedat impactada».En sortir, la mare s'ha trobat amb una reafirmació del que li havia dit el socorrista. La mare explica que «el socorrista parlava amb el recepcionista, aquesta persona ha vingut cap a mi dient-me que volia parlar amb mi, i m'ha tornat a dir que són les normes, que no és pot menjar ni beure en el recinte de la piscina, i que, per no sortir, hi havia l'opció de dir al socorrista que em deixes entrar a la seva saleta a donar-li el pit».La mare ha explicat al Diari Més quan ha demanat per fer una reclamació, perquè no estava d'acord amb el tracte i perquè volia deixar constància, «no m'han donat la còpia de la reclamació».La mare es pregunta que «Quines mesures d'higiene no compleixo donant el pit? Què embruto?». Cal recordar que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) defensa la lactància natural en qualsevol lloc i moment.