ERC demanarà que Tarragona es declari ciutat amiga de l'alletament matern

Presentarà una moció al proper ple després de l’episodi produït a la piscina municipal de SPiSP, on un socorrista va cridar l’atenció a una mare que donava el pit al seu fill al voral de la piscina

Actualitzada 11/01/2019 a les 13:40

La Cup vol que es demanin disculpes formals a l'usuària de la piscina afectada

El grup municipal d’ERC a Tarragona demanarà que la ciutat es declari amiga de l’alletament matern en el proper ple, que tindrà lloc el divendres 18 de gener. La formació política presentarà una moció amb aquest contingut després que, tal com va avançar Diari Més, un socorrista de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau cridés l’atenció el passat dimecres a una mare que donava de mamar al seu fill al voral de la piscina.La decisió de presentar aquesta proposta al ple l’ha avançada la regidora Mònica Alabart a través del seu perfil de Facebook. «No és coherent que una ciutat que es declara amiga de la infància posi traves a què una mare, lliurement, pugui donar el pit al seu fill, vulnerant, així, el dret a l’alimentació natural del nadó.», exposa Alabart a la xarxa social. ERC pretén amb aquesta moció aconseguir que «no torni a passar mai més una cosa com aquesta» a la ciutat.Per la seva banda, la CUP de Tarragona ha expressat també en una publicació a Facebook que vol que es demani una disculpa formal a la usuària de la piscina a qui van cridar l’atenció per donar el pit. «Considerem que prohibir a una dona donar el pit al seu nadó a una piscina municipal no només és ridícul, és una vulneració dels seus drets com a usuària d'un equipament públic i com a mare», afirmen a la xarxa social.La formació anticapitalista tambée exposa que creuen que es tracta d’«un error sense cap mala intenció» però consideren que «cal una disculpa formal cap a aquesta usuària i, sobretot, garantir que aquesta situació inversemblant no es repeteixi».