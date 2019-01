La Guàrdia Urbana va instruir diligències al jove per un delicte lleu de furt i esbrinament de domicili

Detingut un noi de 26 anys per una ordre de crida i cerca pendent

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha instruït diligències a un home de 31 anys per un delicte lleu de furt i perquè tenia pendent un esbrinament de domicili. L’home va ser enxampat quan intentava robar una màquina d’afeitar en un establiment.Els fets es van produir cap a les 20h d’ahir dijous, quan un vigilant d’uns gran superfície comercial de la Floresta va trucar a la Guàrdia Urbana alertant que havien retingut un home per robar. En concret, mitjançant les càmeres de seguretat van poder veure com l’individu havia intentat robar, amagant-la dins el pantaló, una màquina d’afeitar per valor de 47,90 euros.Agents del cos policial local van desplaçar-se fins al lloc i van identificar l’individu, moment en què van comprovar que també tenia pendent un esbrinament de domicili i citació del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona.Per altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir ahir al vespre un home de 26 anys al qual constava una ordre de crida i cerca. Agents que realitzaven tasques de seguretat ciutadana a la Part Baixa van observar un individu conegut per altres fets delictius. Al identificar-lo, van comprovar que constava vigent un requeriment de detenció del Jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona per un robatori amb força, motiu pel qual va ser detingut.