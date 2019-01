Els Xiquets de Tarragona participaran en l'Aplec Internacional, que enguany es farà a Copenhaguen

La colla tarragonina representarà el món casteller en aquesta trobada, on també hi seran Tarragona Dansa i elements del seguici de Valls

Actualitzada 11/01/2019 a les 18:30

Els Xiquets de Tarragona han estat escollits per a representar el món casteller en l'edició de 2019 de l'Aplec Internacional que anualment organitzat l'Adifolk.La 32a edició de l' Aplec Internacional se celebrarà a Copenhaguen del divendres 26 al diumenge 28 d’abril.L’Aplec Internacional, que l'any passat es va celebrar a Washington, és un esdeveniment itinerant que porta la cultura, el folklore i les tradicions catalanes arreu d’Europa i del món. En aquesta ocasió l'aplec s’emmarcarà en el context del 48 Timer Festival de Norrebro on la cultura catalana exercirà com a convidada.El de l'Aplec serà el primer viatge a l’estranger de la colla tarragonina d’ençà del 2011. En aquella ocasió, el destí va ser Irlanda del Nord.Els Xiquets han anunciat la seva participació a l'Aplec en un comunicat en el qual destaquen també que, el viatge a l’estranger, «suposa una eina de motivació doble, tant des del punt de vista tècnic com sobretot social, quelcom que la institució valora moltíssim en el difícil context que continua vivint: cal no oblidar que justament a l’abril farà un any que els Xiquets vam haver d’abandonar el seu local del carrer Santa Anna per problemes estructurals en l’edifici i des de llavors no disposem de seu social».La colla ha hagut de traslladar els assajos al Pati del Pou de l’Ajuntament i a hores d'ara, encara «desconeixem fins quan hauran de conviure amb aquesta situació».A més dels Xiquets, també participarà en aquest Aplec 2019 en representació de la cultura catalana l’associació sardanista Tarragona Dansa, així com la Mulassa, el Lleó i el Bou tradicional de Valls.