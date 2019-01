Boada serà el pregoner de Santa Tecla per aclamació popular

Actualitzada 11/01/2019 a les 13:19

La iniciativa popular ha sorgit efecte. Eduard Boada, qui regentava el mític establiment de venda d’entrepans d’avantguarda al centre de Tarragona, serà el pregoner de les festes de Santa Tecla. Els tarragonins han demanat durant els darrers dies que el restaurador fos pregoner a través de les xarxes amb l’etiqueta #BoadaPregoner. L’Ajuntament ha recollit aquesta iniciativa i aquest mateix matí l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros i la consellera de Festes, Begoña Floria, han fet l’oferiment al restaurador.Boada, de 76 anys, ha estat dècades al capdavant de l'establiment familiar Casa Boada , obert l'any 1949, reconegut especialment pels seus entrepans i la seva experiència slow food. Ara fa uns mesos Boada va haver de tancar el bar a causa de problemes de salut. Casa Boada va rebre l'any 2010 el Diploma al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Tarragona.Boada també ha assolit prestigi com a creador de còctels per a diferents festes de la ciutat de Tarragona i municipis de l'entorn. En l'àmbit festiu, ha estat especialment vinculat amb la festa del Carnestoltes, ja que va ser un dels promotors de la recuperació d'aquesta festa amb l'arribada de la democràcia. En va ser rei Carnestoltes i boter d'Honor.El Pregó dona el tret de sortida a la part més tradicional de Santa Tecla i tindrà lloc, com és habitual, el dia 21 de setembre a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament.