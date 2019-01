El foc ha provocat una gran columna de fum negre

Actualitzada 10/01/2019 a les 17:37

Un incendi s'ha originat aquesta tarda al pinar que hi ha prop de la rotonda de l'N-340 a Bonavista. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 15.48 hores i s'han dirigit amb una dotació fins al quilòmetre 1.157,4.Diverses persones han presenciat com el foc de vegetació aixecava una columna de fum negre. L'incendi s'ha originat en un camp ple de vegetació prop de la nacional que uneix Tarragona amb Vila-seca.Cap a les 17 hores, els Bombers han donat per extingit l'incendi que ha cremat 100 metres de vegetació.