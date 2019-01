Un home de 46 anys ferit lleu en un accident amb dos vehicles implicats a la Via Augusta

El conductor d'una furgoneta s'hauria adormit i ha xocat contra un turisme estacionat

Actualitzada 10/01/2019 a les 09:27

Un home de 46 anys ha resultat ferit lleu en un accident de trànsit, el matí d'aquest dijous 10 de gener, a la Via Augusta de Tarragona. Fins al lloc s'hi ha traslladat el SEM, que ha evacuat l'afectat al'Hospital de Santa Tecla de la ciutat. També hi ha acudit la Guàrdia Urbana per regular el trànsit en aquesta via, on s'han produït afectacions al trànsit puntuals.El sinistre ha tingut lloc a les 7.55h quan una furgoneta ha xocat amb un turisme que estava estacionat a la Via Augusta, aproximadament a l'alçada del Mercadona. Segons les primeres informacions, el conductor de la furgoneta s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. En el xoc ha resultat ferit lleu el copilot de la furgoneta, que ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i evacuat a l'Hospital de Santa Tecla.Fins al lloc s'hi ha traslladat una unitat del SEM i una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona, que ha fet l'atestat i ha regulat el trànsit. S'han produït afectacions al trànsit en aquesta via, ja que s'ha tallat el carril en sentit entrada a la ciutat durant 10 minuts fins a l'arribada de l'ambulància. La circulació ja es troba normalitzada.