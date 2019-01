Tres detinguts per robar en un vehicle amb el 'mètode peruà' a l'AP-7 a Tarragona

Els arrestats van indicar al conductor d’una furgoneta que s’aturés tot fent veure que tenia un problema a la part del darrere, excusa que van aprofitar per robar-li una bossa que només contenia joguines del seu gos

Actualitzada 10/01/2019 a les 12:02

Els Mossos van detenir, ahir dimecres 9 de gener, tres persones per robar en una furgoneta amb el mètode peruà a l’AP-7 a Tarragona. Aquest mètode consisteix en fer creure al conductor d’un vehicle que té una averia i fer-lo aturar, moment que aprofiten per sostreure algun objecte de valor de l’interior. En aquest cas, els lladres només van poder endur-se una bossa que contenia joguines de gos. Els arrestat són dos homes, un croata de 32 anys i sense domicili desconegut i un kosovar de 43 anys amb domicili a Cambrils, i una dona, de 31 anys, nacionalitat rumana i amb domicili a Vila-nova i la Geltrú.Els fets es van produir ahir dimecres cap a les 12 del migdia a l’AP-7, a l’alçada de Torredembarra, quan un turisme va fer senyals al conductor d’una furgoneta perquè s’aturés. La furgoneta va parar al voral de la carretera i just davant també es va aturar el cotxe en qüestió. Un home va baixar del cotxe i va informar a la parella que viatjava en la furgoneta que tenien un problema a la part posterior del vehicle. Quan van dirigir-se a mirar quin problema tenia el vehicle, es van adonar que una dona mirava a l’interior. Després va fer un crit i els dos ocupants del turismo van marxar.La parella va comprovar posteriorment que els havien robat una bossa que tenien a la furgoneta on portaven joguines del seu gos. Tot seguit van donar un avís als Mossos d’Esquadra, que immediatament van muntar un dispositiu per atrapar els lladres.El cotxe en qüestió va ser localitzat a l’alçada de l’àrea del Pont del Diable circulant en sentit sud, ja que en aquest indret hi havia establert un control de radar. Els Mossos van començar a seguir el turismo, que va sortir pel peatge de Tarragona i va continuar la seva marxa per l’A-27. Un altre vehicle policial va provocar una retenció, cosa que va fer que els lladres s’haguessin d’aturar tot propiciant la seva detenció. Un dels arrestats es va donar a la fuga però va ser localitzat per una altra patrulla poc després que s’haguessin produït les primeres detencions.Es dona el cas que dos dels tres arrestats tenien antecedents policials. És el cas del ciutadà kosovar de 43 anys, que va ser detingut per delictes de conducció temerària, robatori amb força i atemptat als agents de l’autoritat a Tortosa el 2010. També la dona havia estat detinguda per furt i robatori amb força fins a sis ocasions.