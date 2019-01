Reclamen la reobertura de l'aula multisensorial de la Llar El Ninot

L’Ajuntament informa que la contractació de personal especialitzat es farà «en uns dies»

Actualitzada 09/01/2019 a les 20:51

Resposta municipal

Amèlia Gironès, mare d’un nen de dos anys amb discapacitat física, és una de les persones que reclamen que l’Ajuntament reobri l’aula multisensorial que hi ha a la Llar d’Infants El Ninot, la segona de Catalunya de les seves característiques. L’aula multisensorial va ser inaugurada el 2016 i, a l’inici, «hi havia dues persones a càrrec seu contractades com a becàries», va explicar Gironès, qui va afegir que «l’any passat només hi va haver una professional i aquest curs l’aula està tancada». «L’Ajuntament no contracta personal especialitzat i els pares demanen que hi hagi un mestre d’educació especial», va dir. L’any passat, Gironès va remetre un escrit a l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona) en el qual esmentava el dèficit de professionals en l’aula multisensorial, i lamentava «la despreocupació i la falta d’empatia en vers nosaltres per part de l’ajuntament», i comentava que «hi ha un total desinterès, sense complexos a l’hora de cobrir les necessitats dels alumnes».Gironès va comentar que el curs passat «van obrir l’aula multisensorial al desembre, amb una becària, però de nou està tancada». En aquest context, la mare del nen va indicar a l’escrit que va remetre a l’IMET que «no entenem que, si l’equip pedagògic s’aprova al juliol, no pot començar fins al novembre», i es pregunta si és «per estalviar tres nòmines». En un altre apartat, afegeix que, «com a pares de nens amb necessitats especials, sabem que en la nostra situació hem de fer una cursa de fons», però «estem segurs que fareu tot el possible per solucionar-ho».Una font de l’IMET van informar a aquesta redacció que «durant el primer trimestre d’aquest curs l’aula multisensorial no ha estat tancada, però s’ha utilitzat menys per motius de contractació». «L’aula és un recurs més del servei que ofereix la Llar d’Infants El Ninot». La mateixa font va assegurar que «la contractació de personal especialitzat és qüestió de dies, d’una o dues setmanes, però la llar d’infants disposa del personal necessari perquè l’aula multisensorial funcioni com així ha estat altres anys».Per altra banda, l’IMET va subratllar que «el curs vinent l’aula podrà ser utilitzada per nens de les nou llars d’infants municipals, ja que s’introduiran millores». Segons va subratllar l’institut, la normalitat tornarà a l’aula multisensorial en un breu període de temps.