Milà: «Si Ikea no ha comprat, significa que no vindrà. Per a nosaltres és un fet»

El govern municipal espera l’arribada d’una nova empresa que ajudi a finançar la PP-10

Actualitzada 09/01/2019 a les 21:24

El regidor de Patrimoni Municipal, Josep Maria Milà, va assegurar ahir a aquest diari que Ikea no vindrà a Tarragona. «Per a nosaltres és un fet. Si no ha comprat la finca, significa que no vindrà», assegura Milà. L’Ajuntament ha donat «per tancat» el culebrot sobre l’arribada de l’empresa sueca a la ciutat, que des de feia mesos s’anava esvaint. «Tot s’ha anat endarrerint per qüestions urbanístiques. L’únic que no han fet és no exercir l’opció a compra que tenien», afirma el regidor. Milà assegura que la companyia de mobles no ha incomplert el conveni amb el consistori. Ikea s’ha fet càrrec, fins ara, de les despeses a les quals s’havia compromès que fan referència als «honoraris» dels professionals que treballen per planificar la PP-10.L’Ajuntament espera ara que «un nou operador» compri la finca i, així, «ajudi a finançar l’obra urbanitzadora». Fins que aquest punt no estigui tancat, les obres d’urbanització no començaran. Quan es vengui la finca, apunta Milà, els treballs començaran «de seguida». Això, però, haurà d’esperar, com a mínim, un mes.