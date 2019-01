Un usuari denuncia que els marxants la utilizen com si fos part d'una parada

Actualitzada 10/01/2019 a les 15:35

Un usuari ha denunciat a les xarxes l'estat de la font de la plaça Corsini durant els dies de Mercat. En una foto es pot veure com l'element serveix per recolzar productes i les cadires de les parades dels marxants, a més de contindre paper i plàstics que la deixen inutilitzable.L'usuari amb ironía tuiteja «quan vols que alguna cosa no s'utilitzi, però no ho pots fer oficial». En la imatge es pot veure que els marxants han integrat la font com si fos part de la seva pròpia parada.