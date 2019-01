L'Ajuntament de Tarragona projecta una gran rambla al carrer del Mar

El projecte que el consistori presentarà a Foment pretén alliberar dues hectàrees que inclouen les vies del tren

Actualitzada 09/01/2019 a les 21:15

Façana Marítima

Un gran passeig al barri del Port que comenci a la plaça dels Carros i acabi al pont de la Petxina. És la voluntat de l’Ajuntament, que estudia la possibilitat de construir una rambla on ara descansen fins a vuit vies del tren a l’altura del carrer del Mar. El regidor de Territori i Patrimoni Municipal, Josep Maria Milà, explicava ahir a aquest diari que el seu equip treballa per presentar un projecte al Ministeri de Foment, propietari de l’espai per on passen les vies del tren.«Hi ha unes dues hectàrees que es poden alliberar i crear un espai de convivència, una rambla o un passeig per revitalitzar l’espai», assenyala Milà. El consistori vol alliberar l’espai perquè sigui sòl públic. El regidor assegura que es poden suprimir les vies del tren que actualment no s’utilitzen, excepte les indispensables, que tallarien en dues meitats aquest nou espai. Els plans del govern municipal implicarien construir passos soterrats i escales mecàniques perquè els veïns poguessin creuar d’un costat a l’altre. «Aquí haurien de passar dues vies: la d’anada i la de tornada», apunta.Milà afirma a la bona sintonia entre el govern espanyol y l’Ajuntament com a impuls per a poder fer realitat aquest projecte. «Aprofitem que ara hi ha camins de diàleg i que tenim un govern una mica més dialogant», apunta. Les vies del tren són propietat d’ Adif.Per poder construir el passeig que planteja l’Ajuntament, hi hauria una compensació a través de la construcció d’edificis. Les oficines d’Adif, situades entre el carrer del Mar i les vies del tren podrien traslladar-se a una altra ubicació, segons planteja Milà, qui explica que el consistori vol donar «activitat» al barri del Port. Els veïns de la zona mantenen des de fa temps una campanya per exigir a l’Ajuntament més inversions als seus carrers. Denuncien falta de seguretat, brutícia i també l’ocupació de pisos. L’Ajuntament vol dinamitzar el barri amb aquest passeig. «Hem de recuperar tots els espais que puguem», explica Milà.Amb aquesta possible rambla, Tarragona potenciaria la façana marítima de la ciutat. A la platja del Miracle, els operaris enfilen els últims dies de les obres de remodelació al passeig del Miracle, que renovarà 700 metres del Passeig Rafael de Casanovas. Una imitació del balcó del Mediterrani és l’element més visible del nou passeig. Les obres van començar a l’abril i el projecte d’urbanització compta amb un pressupost de 850.000 euros més IVA. Els operaris han pavimentat un vial amb un carril per cada sentit i el projecte contempla un nou carril bici bidireccional de tres metres d’amplada. A més, s’amplia la zona de pas per a vianants. També s’instal·laran zones enjardinades, arbres i un nou enllumenat.Els cotxes hauran de circular enganxats a la via del tren a través de dos carrils de 3,30 metres cada un. Els vianants disposaran de l’espai més proper al mar amb un voral que tindrà entre tres i sis metres, en funció del tram.