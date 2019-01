L'Ajuntament de Tarragona activa l'operació iglú davant les baixes temperatures

Durant la nit s'ofereix allotjament, aliments calents i mantes a les persones sense sostre

L’Ajuntament de Tarragona ha activat aquest dijous la fase d’emergència de l’Operació Iglú davant la previsió de baixada de temperatures a zero graus, segons l’avís emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Segons informa el consistori en un comunicat, la finalitat del dispositiu és protegir la salut i la integritat física de les persones sense sostre que es detectin a la via pública. A totes se’ls oferirà allotjament i, en cas que algú no vulgui ser allotjat, li facilitaran mantes i aliments calents.L’Operació Iglú forma part del protocol d’actuació conjunt per onada de fred de les àrees de Serveis a la Persona i Seguretat Ciutadana, en col·laboració amb la Creu Roja. Aquest dispositiu està format per un equip integrat pel cap de torn de la Guàrdia Urbana acompanyat d’una dotació, personal de Serveis Socials, membres de la Creu Roja i Protecció Civil amb dos vehicles.Totes les persones implicades se citaran aquest dijous a la nit a la comissaria de la Guàrdia Urbana, on es constituiran els equips d’assistència a l’emergència.Els allotjaments de les persones sense sostre es mantindran mentre les baixes temperatures puguin suposar un perill greu per a la salut i la integritat física, segons l’Ajuntament.