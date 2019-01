'La Indigestión' i 'Les variacions Bildelberg', les noves estrenes de la Sala Trono-Armanyà

La nova temporada programa onze espectacles amb un repertori que inclou set actors tarragonins

Actualitzada 10/01/2019 a les 13:48

La nova temporada de la Sala Trono-Armanyà estrenarà l'obra La Indigestión, d'Elisenda Guiu al mes d'abril i Les variacions Bildelberg, una nova producció del cabaret «irreverent i polític» de la Trono al maig. A banda d’aquestes dues estrenes, la programació ofereix nou espectacles més i ve marcada per la participació d'actors del territori. «Treballem molt perquè els artistes tarragonins i del Camp de Tarragona tinguin un espai per exhibir les seves propostes temporals», ha subratllat aquest dijous el seu gestor, Joan Negrié, durant la presentació de la programació.La Trono aixecarà el teló a principis de febrer amb la funció Et vindré a tapar, sota la direcció de Roger Ribó -una proposta que compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural-. i amb l'espectacle Al sostre, de Nigel Planer. Aquest s'aturarà a Tarragona, amb tres representacions el 8 i 9 de febrer, després d'estrenar-se a l'Escenari Joan Brossa de Barcelona.