Impulsen a Tarragona un 'Altaveu Ciutadà' per recollir opinions sobre projectes a la ciutat

La Fundació Smart busca una comunicació bidireccional i transparent amb la ciutadanía

Actualitzada 10/01/2019 a les 18:16

Fase de captació de participants

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region impulsa un Altaveu Ciutadà com a eina de govern obert que permeti i faciliti una comunicació bidireccional i el més transparent possible amb la ciutadania.L’eina ha de servir per donar a conèixer la tasca de la Fundació i per apropar-se al ciutadà i reflexionar, explicar, retornar, compartir i fer extensible les decisions per tal de conèixer què opina sobre temes i projectes de la regió innovadora i intel·ligent.L’Altaveu es marca com objectiu arribar entorn a 250 participants per recollir de forma voluntària i continuada les seves opinions i necessitats sobre temàtiques d’interès, tant de la Fundació com dels membres de l’altaveu amb projectes o idees que puguin esdevenir o plantejar-se.Actualment, la Fundació ha iniciat el període de difusió i captació mitjançant correus, difusió a mitjans, enviament de newsletters i xarxes socials.La selecció dels participants es realitzarà en funció d’una representació dels diferents perfils per a les dues ciutats objecte de l’Altaveu: Reus i Tarragona. En concret es busquen membres de partit polítics, presidents d'entitats veïnals i ciutadans, entre d'altres.Els interessats es poden inscriure a la web: http://www.tarragonaregiointeligent.altaveuciutada.cat/ mitjançant un formulari que estarà obert per anar-ne afegint nous participants.