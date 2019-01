Els veïns de la Part Baixa afronten un altre any sense el col·lector d'aigües

L’obra, que evitaria les inundacions, costa 3 milions i necessita subvencions de la Generalitat

Actualitzada 09/01/2019 a les 21:25

70 queixes dels veïns

El col·lector del barri del Port haurà d’esperar, almenys, un any més. La infraestructura necessària per evitar les inundacions a la part baixa de la ciutat, llargament reivindicada pels seus veïns, tampoc serà una realitat aquest 2019. L’Ajuntament no ha inclòs l’obra als pressupostos d’aquest any, tot i les últimes inundacions del passat octubre, que van afectar cotxes i van deixar pàrquings inundats d’aigua durant dies i, en algun cas, setmanes.El regidor de Territori i Patrimoni Públic, Josep Maria Milà, assegura que l’obra costaria uns 3 milions d’euros. «Necessitarem l’ajuda de la Generalitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua», explica. «L’estudi de l’obra està feta, és un tema econòmic», afegeix. Des de l’Associació de Veïns del Barri del Port, Carme Puig encaixava, molesta, la notícia. «Em sembla molt malament. El pròxim cop que hi hagi inundacions ja veurem què fem», expressava Puig. «Tenen molta barra. El Milà és molt diplomàtic, però nosaltres estem pagant impostos i no ho tenen en compte», afegia.Els aiguats del 9 i del 14 d’octubre de l’any passat van deixar una imatge de la Part Baixa amb pàrquings i locals inundats i vehicles inutilitzats. Els veïns pateixen aquesta situació des de fa anys. Setmanes després, l’entitat veïnal va reunir unes 70 queixes relacionades amb desperfectes a vehicles i locals. Alguns vehicles van quedar totalment inutilitzats a causa de l’alt nivell de l’aigua que avançava pels carrers, convertits durant unes hores en rius. Puig, que també va presentar les queixes al Síndic de Greuges, encara espera la resposta de l’Ajuntament. Si no en té cap, els veïns es plantegen presentar una demanda contra el consistori per danys i perjudicis.El col·lector és una tuberia subterrània que absorbiria l’aigua de la pluja i que s’instal·laria sota del carrer Reial. Perquè la funció d’aquesta infraestructura tingui resultat, és necessari que el cabal del riu no sigui molt alt. Milà recorda que, «a nivell tècnic, tota la Part Baixa és inundable». El mur al riu Francolí va ser la primera mesura per contenir l’aigua i que no arribés al barri. Actualment, les aigües fecals i les de la pluja viatgen juntes pel clavegueram del barri del Port. En dies de fortes tempestes, aquesta situació provoca que les aigües fecals emergeixin del clavegueram cap al carrer i es barregin amb l’aigua de la pluja, deixant l’endemà la brutícia pels carrers barrejada amb el fang.