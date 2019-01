El Port de Tarragona vol posar en marxa la terminal provisional de creuers al moll de Balears a mitjan 2021

L’ampliació del moll permetrà augmentar la capacitat de les instal·lacions fins que no s’executi el contradic dels Prats

Actualitzada 10/01/2019 a les 12:32

El Port de Tarragona vol començar a rebre creuers a la nova terminal provisional del moll de Balears a mitjan 2021, segons ha avançat aquest dijous el seu president, Josep Maria Cruset. Actualment, s’està redactant el projecte d’ampliació del moll i a la primavera es remetrà a Ports de l’Estat perquè en faci l’aprovació tècnica i pugui començar el procés de licitació.El Port vol que les obres comencin a final d’any i estiguin enllestides al 2021. Les actuacions tindran un cost d’uns 20 milions d’euros. Cruset ha apuntat que el nou moll serà «multifuncional» i acollirà els creuers de forma temporal mentre no s’enllesteixi el contradic dels Prats, que comporta una tramitació més llarga.Segons el president de l’Autoritat Portuària, ampliar el moll de Balears és prioritari per poder acollir els creuers en millors condicions que les que ofereix el moll de Llevant. En aquest sentit, Cruset ha subratllat que el nou espai permetrà al port posar-se al mercat «en una escala de dimensió diferent».Així, ha apuntat que podran créixer en creuers en una quantitat «que no es veurà limitada pel moll, sinó a la nostra capacitat d’atreure’n». Finalment, Cruset ha dit que el moll de Balears esdevindrà «un més» de les instal·lacions portuàries un cop l’activitat de creuers es traslladi al dic dels Prats.El president del port s’hi ha referit en declaracions als mitjans després d’una conferència de la presidenta de Ports de l’Estat, Ornella Chacón, a la Cambra de Tarragona. Cruset i Chacón es van reunir aquest dimecres a la tarda per repassar el futur del Port.Cruset ha assenyalat que l’aprovació inicial la nova Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) a la Pineda està a punt de publicar-se i que en els propers mesos en tramitaran el projecte constructiu.Pel que fa a l’estació intermodal Puerto Centro a Guadalajara, conegut com a port sec, Cruset ha explicat que Ports de l’Estat intercedirà amb Adif perquè pugui estar operativa el 2020, tal com està previst. Adif ha d’autoritzar el flux de trens del corredor ferroviari d’Henares cap a l’interior de l’estació intermodal i aquest permís, segons el president, «és fonamental perquè podríem tenir la infraestructura construïda i no poder-la connectar a la xarxa».