El gegant xinès Simochen completa la compra de la tarragonina Elix Polymers

El fons nord-americà Sun European Partners s'ha venut la seva participació majoritària per un import de 195 milions d'euros

Actualitzada 10/01/2019 a les 10:34

Nova imatge corporativa de l'empresa

Sun European Partners, LLP ha fet pública aquest dijous la venda definitiva de l'empresa química amb seu a Tarragona, Elix Polymers, a la companyia xinesa Simochen International Pte. Ltd. per un import de 195 milions d'euros. Es tracta d'una operació que es va començar a gestar de manera seriosa el mes d'octubre de l'any passat.Elix pertany al fons d'inversió nord-americà Sun European Partners des de l'any 2012. Els mateixos propietaris destaquen que Elix, en aquests anys, ha aconseguit augmentar la seva rendibilitat, «quadruplicant l'EBITDA».En un comunicat que ha emès Elix, ja sota mans xineses, destaca que l'empresa, amb 40 anys d'història a Tarragona, té ara una gran oportunitat de creixement internacional en el mercat asiàtic. «Des del seu inici Elix es va centrar en el mercat europeu i posteriorment ha crescut a la regió NAFTA, concretament a Amèrica del Nord i Mèxic. El següent pas acordat dins la seva estratègia de negoci era apuntar a Àsia i a la Xina en particular», destaquen en un comunicat corporatiu.Elix Polymers dona feina a més de 270 persones i passaran ara a formar part del gegant xinès, per al qual treballen arreu del món més de 50.000 persones, en sectors tan variats com el financer, l'industrial, l'agrícola, l'energètic i el químic.Elix Polymers està especialitzada en la fabricació de resines d'acrilonitril butadiè estirè i altres tipus de termoplàstics. L'any 2017 l'empresa tarragonina va ingressar 219,7 milions d'euros, amb un benefici de 13,1 milions d'euros.