Detingut per colpejar una dona a la Rambla Vella

L’home, de 31 anys, ha estat arrestat per un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar

Actualitzada 10/01/2019 a les 11:15

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut, la matinada d’aquest dijous 10 de gener, un home de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar. En concret, l’individu va propinar diversos cops a una dona a la Rambla Vella de la ciutat.Els fets han succeït a les 2 de la matinada, quan un veí ha alertat al cos policial local que un home estava colpejant una dona a la via pública. Dues dotacions de la Guàrdia Urbana s’han traslladat immediatament al lloc.En presència dels agents, la dona no ha volgut manifestar res sobre el que havia succeït però després d'escoltar les declaracions de diferents testimonis han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.La víctima ha estat traslladada a les dependències de la Guàrdia Urbana per ser assessorada i formalitzar els tràmits pertinents.