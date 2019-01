Desmantellen a Tarragona una xarxa d'explotació sexual de dones asiàtiques

La Policia Nacional ha efectuat sis detencions

«Amb el tràfic no hi ha tracte: denuncia-ho»

Agents de la Policia Nacional han desmantellat a la ciutat de Tarragona un pis on diverses dones d'origen asiàtic eren explotades sexualment. El prostíbul estava inicialment regentat per ciutadans d'origen xilè, passant a gestionar-ho posteriorment un home de nacionalitat xinesa. Els serveis eren publicats en pàgines web especialitzades i en premsa escrita de la província.Sis persones han estat detingudes per delictes relatius a la prostitució, sent quatre d'elles a més com a responsables de la xarxa. Dels detinguts, cinc eren de nacionalitat xinesa i un de nacionalitat xilena.Durant el registre que es va practicar en el pis, es va intervenir la quantitat de 2.200 euros en efectiu, diversa documentació relativa al funcionament del negoci, factures de diversos pagaments i targetes publicitàries del telèfon i ubicació del prostíbul.Els detinguts van ser posats a disposició judicial, quedant posteriorment en llibertat.L'operació ha estat desenvolupada per agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona.Aquesta operació s'emmarca dins del Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers humans amb finalitats d'Explotació Sexual, posat en marxa en 2013, i que va donar lloc a la creació de la Brigada Central contra el Tràfic d'Éssers humans, adscrita a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional. Amb la posada en marxa d'aquest pla, la Policia Nacional va activar la línia telefònica 900 10 50 90 i el correu trata@policia.es per a facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncia, anònima i confidencial, d'aquest tipus de delictes.