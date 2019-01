L'expedició sortirà de Reus i farà parada a Tarragona per dirigir-se a la mobilització, convocada pel 12 de gener

Vox Tarragona ha organitzat dos busos amb sortida des de Tarragona ciutat i Reus per tal d’assistir a la manifestació en favor dels mossos constitucionalistes, la qual se celebrarà aquest dissabte 12 de gener a Barcelona.Sota el lema ¡Apoyemos los mozos constitucionalistas!, la formació posa a disposició d’aquells que vulguin assistir a l’acte diverses places d’autobus per 10 euros. L’expedició sortirà a les 9 des de l’estació d’autobusos de Reus i farà parada a les 9.30h davant la Guàrdia Urbana de Tarragona.La manifestació tindrà lloc aquest dissabte 12 de gener a les 12h al carrer Diputació de Barcelona i està convocada per l’associació Unió de Mossos per la Constitució.