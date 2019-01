Dos vehicles terrestres s'han desplaçat fins al lloc

Actualitzada 09/01/2019 a les 13:17

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han acudit al carrer Vidal i Barraquer de Tarragona, el migdia d'aquest dimecres 9 de gener, per una possible fuita de gas en un habitatge. Finalment, el succés s'ha quedat en una falsa alarma.El 112 ha rebut l'avís a les 12.08h d'un particular que alertava que se sentia olor de gas a la porteria del número 50 de l'Avinguda Vidal i Barraquer. Els Bombers han activat dps vehicles terrestres i s'han traslladat fins al lloc, alhora que també s'ha alertat a la companyia de gas. Finalment ha resultat ser una falsa alarma, ja que sembla que l'olor provenia d'un producte que utilitza un taller proper a aquest bloc.