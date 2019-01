Un 'Escape Room' medieval a la Part Alta proposa trobar el sant Grial de Jesús

Estera i Bachelliere obren avui les portes d’aquest nou joc al carrer La Nau, 8

Treball en equip

Daniel Estera explica que jugar en una Escape Room significa endinsar-se en un viatge que permet conèixer coses d’un mateix que, en alguns casos, sorprenen. «En situacions de tensió i nervis utilitzes el subconscient i pots reaccionar d’una manera que no imaginaries», afirma aquest promotor artístic, des d’una antiga casa de la Part Alt. Al seu costat, descansen dues espases de l’edat mitjana i un casc medieval. Un baül i unes espelmes decoren l’entrada del nou Escape Room de la ciutat: Regresión Santo Grial, que convida als seus participants a trobar la copa divina amb la qual, segons la religió cristiana, Jesús va beure en el seu últim sopar.Estera i Carine Bachellerie, han obert avui el seu segon Escape Room. L’objectiu d’aquest joc és sortir d’una habitació en el menor temps possible seguint una sèrie de pistes i enigmes. «Més que intel·ligència, és qüestió d’enginy», explica Bachellerie. Fa tres anys, aquesta parela es va submergir en el món dels Escape Room, que proliferen per les grans ciutats. Fins ara, aquesta antiga casa reunia un altre joc de temàtica apocalíptica. «Des del primer moment te n’adones com reacciona la gent del grup. Hi ha qui és líder, d’altres que són un llast, alguns cohesionen i també hi ha qui critica constantment, o bé els que parlen i no fan res», explica Bachellerie des del número 8 del carrer de La Nau.L’interior d’aquesta finca de dos pisos convida al jugador a un món medieval ple de detalls relacionats amb l’època. El paper de la Carine consisteix en introduir el paper que han de complir els jugadors. Ella és la game master, mentre que en Daniel, és el cervell i el dissenyador del joc. «És important que el grup estigui correctament suggestionat. Una bona game master és capaç que la gent es mentalitzi amb la història i que es convencin que són els protagonistes de la trama», assenyala Estera.Els jocs acostumen a durar uns 90 minuts. Si es juga en parelles, l’entrada costa 20 euros per persona i a partir de tres, 15 euros.Amb el temps, el públic cada cop és més professional. Hi ha qui cobra per escriure crítiques sobre les sales en les quals participen o que es dediquen a «destrossar» les millors marques. Alguns competeixen per superar el temps que triguen a superar les sales.El concepte de sortir d’una sala en equip es remunta al treball psicoanalític que en la dècada dels anys 60 van començar a fer les multinacionals nord-americanes. «Feien treball en equip per psicoanalitzar el seu personal», explica Estera.Aquests empresaris de l’entreteniment s’han trobat gairebé de tot: des de caps d’empresa que demanen quedar-se fora i supervisar la partida per conèixer millor els seus treballadors, fins a noves parelles, sorgides en el fragor de la partida.Abans d’obrir aquest nou joc, Bachellerie i Estera ja pensen a crear-ne un de nou per al públic infantil. «Ens ho demanen molt», asseguren. També volen oferir Escape Room mòbils a ajuntaments o institucions. «És un nou concepte d’oci, per qui no li agrada l’esport físic, ser un públic passiu al cine o passejar per la natura», reflexiona Estera.