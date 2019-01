Raimundo Amador i Francis Núñez, caps de cartell del 'Tarragona Sona Flamenc'

El cicle tindrà lloc des de l'1 de febrer fins a l'1 de març

Raimundo Amador i artistes locals amb reconeixement internacional com el ballarí Francis Núñez són els cap de cartell del cicle 'Tarragona Sona Flamenc' que se celebrarà el proper mes de febrer. En total, es programaran 26 activitats que inclouen espectacles, concerts, tallers i exposicions, prop de la meitat gratuïts i oberts a la ciutadania.El director artístic, Kike Colmenar, ha destacat que «la programació s’ha pensat cercant una combinació de tradició i modernitat per arribar a nous públics i descobrir l’evolució de l’art del ball, el cant i el toque flamenc».El cicle s’obrirà el divendres 1 de febrer amb el concert del reconegut músic Raimundo Amador, que presentarà el seu darrer treball Medio Hombre Medio Guitarra a la Sala Zero. Altres artistes que pujaran als escenaris durant el febrer seran el cantaor cordovès El Pele, els grups Fronterazul i Maruja Limón, la bailaora Karime Amaya i el bailaor tarragoní Francis Núñez. El final de festa estarà protagonitzat per Vergüenza Ajena, que també clourà la seva gira 10x10 al Teatre Tarragona el divendres 1 de març.A més, s’han programat classes obertes per iniciar-se en la pràctica del ball flamenc, a càrrec les escoles de flamenc dels Centres Cívics, Art i Flamenc i FlamenCos. La bailaora tarragonina Belen Lopez oferirà una masterclass i el tablao La Herreria obrirà les seves portes en una sessió per aprendre tècniques de ball. El Mercat Central i el de Torreforta es convertiran en tablaos flamencs per acollir activitats obertes i gratuïtes, com les actuacions del duo Aitor y Maria amb el seu disc de debut La Tierra de los Niños.La Sala Trono presentarà l’espectacle LaboratoriA, una proposta que combina música i dansa, protagonitzada per quatre dones que reflexionen a través del flamenc sobre la condició femenina. I al Teatret del Serrallo també sonarà el flamenc amb l’espectacle Folkmenc, que aplega un repertori de diferents pals del flamenc en una versió innovadora en català: folklore tradicional i vessants flamencs a càrrec de les Puvill & Cia.