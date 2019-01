Mor als 90 anys el tarragoní Josep Maria Ferré i Roig, molt vinculat al teixit cultural de la ciutat

L'Ajuntament de Tarragona va atorgar la medalla de la ciutat a Ferré el 2002

Actualitzada 09/01/2019 a les 13:55

El tarragoní Josep Maria Ferré Roig, persona molt vinculada al teixit cultural i social de la ciutat de Tarragona, ha mort aquesta nit a l’edat de 90 anys. L’Ajuntament de la ciutat ha fet un comunicat en el qual ha volgut manifestar el seu condol als familiars per la pèrdua de Ferré, a qui el 2002 va atorgar la medalla de la ciutat.Entre els nombrosos àmbits als quals va estar vinculat, Ferré destaca la seva implicació amb la cavalcada de Reis, amb la qual va col·laborar activament des del Patronat Procavalcada de Reis. També va ser l'autor del llibre Les cavalcades de Reis a Tarragona. 64 anys d'història (1949-2004).En el món casteller, Ferré va ser durant molts anys membre del Patronat Municipal de Castells i, durant diverses edicions a finals dels anys 90 del segle passat i principis del segle XXI, president del Jurat del Concurs de Castells.També va col·laborar de forma destacada amb la Setmana Santa de la ciutat com a president de l'Associació de la Salle i com a representant d'aquesta entitat a l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. A més, va presidir durant diversos anys el Casal Tarragoní.L'Ajuntament de Tarragona va reconèixer la tasca de Ferré amb el Diploma de Serveis Distingits l'any 1994 i la medalla de la ciutat l'any 2002.