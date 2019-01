Mig any d'incompliments en el contracte per cuidar les zones verdes

El govern municipal va traslladar un ultimàtum a l’empresa adjudicatària just quan la CUP va preguntar sobre aquesta qüestió

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) URBASER i AMBITEC Servicios Ambientales, adjudicatària del contracte de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Tarragona incompleix el contracte que va signar el passat mes d’agost per als propers quatre anys. El govern local diu que es tracta d’«ajustos» que la companyia haurà de fer abans que s’acabi aquest mes de gener. Si no ho fan, ja tenen un ultimàtum plantejat per primer cop al mes de desembre, i és que no els pagaran la certificació del mes, que correspon a 247.375 euros del total de més de 10 milions que els toca percebre en el conjunt de quatre anys.L’incompliment, descobert arran d’unes preguntes de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en una reunió amb un responsable de la brigada municipal, es troba en la manca de substitució de treballadors quan aquests estan de baixa o de vacances, per la qual cosa no es poden dur a terme totes les tasques que els veïns de la ciutat exigeixen.També hi ha incompliments en l’equip que fan servir, més concretament en els mitjans mecànics i auxiliars que s’especifiquen al plec de condicions tècniques. «Per problemes amb les matriculacions dels vehicles, l’empresa adjudicatària encara no disposava de tots els vehicles o maquinària» el passat mes de desembre. També hi ha altres qüestions pendents de resoldre, segons fonts municipals, en els propers mesos.Una d’elles, imminent, serà el traspàs de l’Anella. Amb l’anterior contracte dedicat a les zones verdes de la ciutat, finalitzat al juliol de 2018 i que va durar set anys, no quedava clar qui es faria càrrec del manteniment de l’Anella Mediterrània. Segons el nou contracte, serà la nova UTE qui a partir del mes de juliol, un any després que finalitzessin els Jocs Mediterranis, se n’haurà d’encarregar, i no pas la constructora, com fins ara. Es tracta d’una superfície de 330.000 metres quadrats que ara per ara queda pendent atorgar-li nous usos.Aquesta és, de fet, l’empresa adjudicatària d’un dels dos lots, el més important, del servei de manteniment de zones verdes a les àrees de Llevant, Sant Pere i Sant Pau, Zona Educacional, Centre, Part Baixa, Campclar, Torreforta, Riuclar, Icomar, la Granja, Rodolat del Moro, llera del riu Francolí, Tarragona 2, la Muntanyeta, els Músics i els Cossis. L’altre lot, que cobreix Bonavista, les Gavarres, la Floresta, l’Albada, Parc Riuclar, Sant Salvador, Sant Ramon, Santa Isabel, Polígon Industrial Riuclar i els terrenys del Pla Parcial 9, van a càrrec d’una altra empresa. Per dur a terme aquests segons treballs, Empleo para la Integración de Discapacitados SL (EPID) rep més de sis-cents mil euros en els quatre anys de contracte. En aquest segon lot, però, no hi ha queixes.La reacció de l’Ajuntament davant la insistència de la formació anticapitalista ha estat pressionar l’empresa, però es nega a parlar de rescissió de contracte malgrat que hagi passat ja mig any des que es va signar. «Els primers interessats en què es compleixin els contractes som l’Ajuntament de Tarragona», informen fonts municipals. Per contra, la regidora de l’oposició Laia Estrada (CUP) creu que es tracta d’un cas «molt greu».«El govern és coneixedor d’incompliments greus pel que fa a un contracte i la seva resposta és mirar cap a una altra banda, permetent que l’empresa ampliï quantiosament el seu marge de beneficis a costa de l’erari públic. És inadmissible que s’hagin certificat els treballs quan el contracte no s’està complint. Al cap de gairebé mig any, és incomprensible que no s’hagi rescindit el contracte», assegura Estrada.La regidora també ha denunciat manca de transparència per part de l’equip de govern i del responsable de l’àrea, José Luis Martín (PP). Fins i tot els acusa de proporcionar-los «documentació totalment esbiaixada», especialment pel que fa als torns dels treballadors. Alhora, tot i les vacances pel mig, destaquen que hagi passat un mes des que van formular tot un seguit de preguntes encara no respostes.Es dona la circumstància, d’altra banda, que la mateixa àrea que gestiona José Luis Martín –Presidència, Transparència, Govern obert, Espais públics i Contractació– compta amb altres incidències. Una d’elles, sis contractes per valor de més de dos milions d’euros de concessions administratives segueixin en vigor malgrat que faci temps que s’hagin acabat les pròrrogues.«Tenim el convenciment que no som davant d’un cas anecdòtic, sinó que exemplifica el que està passant a la ciutat amb els contractes externalitzats a mans de les grans empreses multiserveis». Les queixes veïnals que es repeteixen arreu de la ciutat tenen a veure amb això mateix: enllumenat, parcs infantils, la neteja de la ciutat, entre d’altres. És per aquest motiu que reivindiquen la municipalització de tots els serveis públics, per poder controlar adequadament el seu compliment.