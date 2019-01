La nova sala d'hemodinàmica del Joan XXIII encara no s'ha posat en marxa

Havia d’entrar en funcionament al desembre, mentre que una averia a la primera unitat provoca que es derivin pacients amb infart a Barcelona

Actualitzada 08/01/2019 a les 20:50

Operatives a final de mes

Vendrell i Baix Penedès

La nova sala d’hemodinàmica de l’hospital Joan XXIII encara no funciona. El director del CatSalut, Adrià Comella, va inaugurar el passat 13 de desembre la segona equipació d’aquestes característiques del centre, que atén a persones amb infart. La unitat havia d’entrar en funcionament el 18 de desembre. Tres setmanes després, la sala segueix sense funcionar. Una avaria a l’antiga sala d’hemodinàmica el dilluns a la tarda, ha deixat l’hospital sense cap equipació d’aquesta mena.Fonts del sindicat CGT del centre sanitari assenyalen que la nova sala ha funcionat en dues ocasions per provar la instal·lació. Els problemes tècnics que han sorgit amb l’equipament han fet impossible que segueixi operativa. «Els braços que pengen del sostre es cauen del pes i no es poden utilitzar», asseguren aquestes fonts. La nova sala d’hemodinàmica s’ha convertit, de moment, en un «magatzem». Una tercera sala que atén també casos d’hemodinàmica tampoc funciona a causa de les obres d’ampliació de la nova sala. La conseqüència directa és que el Joan XXIII deriva des del dilluns a la tarda els codis infarts, és a dir, els pacients que pateixin infarts a Barcelona. Un dels centres on s’estan enviant els pacients de la província de Tarragona és l’hospital de Bellvitge.La nova instal·lació permetrà atendre 400 pacients més d’hemodinàmica –dels 1.800 que s’atenen anualment–, i també facilitarà que es tractin el doble de casos d’electrofisiologia cardíaca –actualment s’atenen 110 a l’any–, segons informava el desembre l’Institut Català de la Salut (ICS). Dels 1.800 casos que atén l’hospital, 500 són persones amb infarts. La nova sala pretén descongestionar gran part dels pacients que fins ara absorbeix l’antiga equipació, que presta servei des de 2007, i donar cobertura a tota la regió sanitària del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, inclosa l’àrea del Baix Penedès, que fins ara derivava els pacients a Barcelona. L’equipació funciona les 24 hores del dia.El sindicat CGT s’ha assabentat d’aquesta situació a través dels treballadors, que creuen que les dues sales, l’antiga i la nova, no funcionaran «al 100%» fins a finals de mes. Els treballadors creuen que l’avaria a l’equip antic podrà estar arreglada durant el dia d’avui, tot i que no ho asseguren. El Joan XXIII atén cada dia entre sis i vuit pacients de mitjana amb problemes cardíacs, entre els quals hi ha casos d’infarts. La majoria, però, són visites programades de persones que, per exemple, no han superat una prova d’esforç. La freqüència en què apareixen els casos d’infarts és irregular. «Hi ha dies que no en tenim cap i d’altres tenim tres», expliquen des del CGT.La nova sala d’hemodinàmica implicava unes obres d’ampliació a l’espai on esperen els pacients per operar-se i on descansen després de l’operació. Aquestes obres s’han topat amb una tercera sala que també podia complir aquesta funció, però que a causa dels treballs, ha cessat també la seva activitat.La nova sala està dotada amb un equip d’última generació que permetrà la realització de casos de cardiopatia estructural de major complexitat. L’equip està format per quatre metges especialitzats en hemodinàmica cardíaca, dos més en electrofisiologia i pels membres d’infermeria, que està previst que s’ampliïn. L’equipació va suposar una inversió de 2,4 milions d’euros i compta amb gairebé 50 metres quadrats. La sala, paral·lela a la primera sala hemodinàmica, està integrada amb una sala de control i té l’equipament i els requeriments d’una àrea quirúrgica, amb climatizació, control de pressió i filtració absoluta. Les obres van començar l’agost passat.Amb la segona sala d’hemodinàmica també s’havia d’incrementar la zona de transferència de pacients de 4 a 6 punts monitorats, fet que suposa una millora del drenatge dels pacients, atès que dos terços provenen d’altres centres hospitalaris.El passat 13 de desembre, en l’acte de presentació de la nova sala, el cap de servei de cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII, el doctor Alfredo Bardají subratllava que amb la nova sala es podrà «absorbir tota la demanda de patologia urgent i programable, atès que l’hospital tarragoní és el segon de Catalunya en volum d’activitat», remarcava. Bardají assenyalava que els pacients de l’àrea del Vendrell i del Baix Penedès, que es derivaven als centres hospitalaris de Barcelona per la saturació de l’activitat, finalment podran ser atesos a Tarragona. «Suposa una oportunitat d’incrementar la cartera de serveis, és molt important pel territori», explicava el doctor. En la mateixa línia, es manifestava el director del CatSalut, Adrià Comella, que afirmava que Tarragona ha de tenir una «alta capacitat resolutiva de tota la patologia complexa».