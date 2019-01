La grip entrarà en fase d'epidèmia a mitjans de la pròxima setmana

La taxa d’incidència ha estat més alta entre els menors de 5 anys des de principis d’aquest nou any

Els símptomes

Evitar el contagi

La grip podria entrar en fase d’epidèmia a mitjans de la setmana vinent, segons el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.A finals de la setmana passada els indicadors de morbiditat corresponents mostraven que l’activitat gripal a Catalunya encara es troba a nivell baix. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella era aleshores de 71,24 casos per cada 100.000 habitants, xifra que encara es correspon a un nivell pre-epidèmic. El model predictiu ja preveia aleshores l’increment d’activitat assolint intensitat epidèmica de baixa intensitat en les properes setmanes a tot el territori.Durant aquest principi d’any 2019, les taxes d’incidència han estat més altes en els menors de 5 anys (de 359,63 casos per 100.000 habitants), el que les ha situat per sobre de la tendència mitjana de les temporades anteriors. La resta s’ha mantingut estable o inferiors.En el cas de Tarragona, el passat 21 de desembre es posava en marxa un nou dispositiu com a reforç durant la temporada d’hivern i per intentar descongestionar les urgències. Concretament, el CAP Tàrraco funciona en servei continuat els dissabtes a partir de les tres de la tarda i els diumenges i festius des de les vuit del matí a les nou del vespre. Aquest dispositiu, que s’allargarà fins al 31 de març, ja es va posar en marxa l’any passat per aquestes dates i, en aquesta ocasió, s’ha ampliat amb un equip mèdic més. L’objectiu que té és el d’atendre els pacients amb patologies de baixa complexitat que arribin per iniciativa pròpia o els derivats de les urgències de l’hospital Joan XXIII.Segons es va explicar durant la presentació d’aquest reforç, hi ha dos equips, un de nou per part de l’Institut Català de la SalutCS i l’equip que treballa al CAP Muralles. D’aquesta manera, se centralitzen les urgències des de l’hospital Joan XXIII, que deriven alguns pacients al CAP Tàrraco segons la seva afectació, el CAP Tàrraco i l’hospital Santa Tecla. A banda, també es presta atenció domiciliària.La simptomatologia de la grip i la del refredat són molt similars (tos, mucositat, secreció nasal, mal de cap o de coll, etc.), tot i que els símptomes de la grip acostumen a ser més pronunciats, com febre més alta acompanyada de dolor muscular. La grip estacional és una infecció vírica de les vies respiratòries molt contagiosa i té una gravetat que varia d’una persona a una altra.Les persones que tenen un risc més alt de patir complicacions per causa de la grip són les persones grans i les que presenten altres malalties.Els virus de la grip canvien d’una temporada a l’altra, per això cal vauncar-se cada any per protgeir-se dels virus que arribaran l’hivern següent. El període ideal per vacunar-se és a l’inici de la tardor.Aquells que pateixen la grip poden evitar el contagi amb les persones que conviuen seguint uns senzills consells com ara, rentar-se sovint les mans i fer servir mocadors d’un sol ús per mocar-se i per tapar-se la boca i el nas quan es tossi o s’esternudi.Cal també, llençar els mocadors de paper a les escombraries o ventilar l’habitació obrint la finestra diverses vegades al dia.