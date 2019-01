L'assegurança de la flota municipal enfronta el govern amb Ciutadans

El partit taronja afirma, «amb proves», que el passat 30 de desembre va finalitzar el contracte, mentre que José Luis Martín diu que és «correcte»

Actualitzada 08/01/2019 a les 21:41

Un vehicle va col·lidir dilluns

Martín: «Una nova mentida»

L’assegurança dels vehicles que configuren la flota de l’Ajuntament de Tarragona va generar ahir una forta polèmica entre el govern de la ciutat, format per PSC i PP, i el grup de Ciutadans. El primer tinent d’alcalde, el popular José Luis Martín, qui també ocupa el càrrec de l’Àrea de Contractació, va negar les acusacions fetes pel portaveu de la formació taronja, Rubén Viñuales, qui va assegurar que, des del passat 30 de desembre, els vehicles no estan assegurats. «Tenim proves», va dir.Per la seva banda, Martín va remarcar que «la informació difosa pel grup municipal de Ciutadans és mentida una vegada més, ja que tots els vehicles de titularitat municipal tenen la corresponent assegurança obligatòria en vigor». «Des de l’Àrea de Contractació hem fet la feina i la continuació del servei d’assegurances es va renovar fa uns mesos per un import de 230.619,09 euros, impostos inclosos», va remarcar el regidor del Partit Popular en un comunicat de premsa emès ahir a la tarda.En aquest context, Vinyales va comentar que «les paraules de Martín són boniques, però no entraria en aquesta qüestió sense tenir proves». El portaveu del grup municipal de Ciutadans va assegurar que «tenim els documents dels vehicles i i puc dir que tota la flota va tenir l’assegurança vigent fins al 30 de desembre del 2018 i sabem que no s’ha fet la corresponent pròrroga». Segons va insistir Viñuales, «el que es diu que una assegurança caducada dura un mes més és una llegenda urbana».El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona va indicar que el passat dilluns un vehicle municipal «va tenir una topada en el decurs d’una persecució que li va provocar desperfectes». Comprovada la fitxa del vehicle, «es va poder observar que l’assegurança no estava vigent».Segons Viñuales, qui va referir-se al comunicat de l’equip de govern, «aquesta situació és una mostra més que aquí, al nostre ajuntament, les coses no es fan bé». El portaveu taronja va afegir que «aquest dimecres trucaré a Martín per dir-li quatre coses, ja que no es pot negar l’evidència com ell ha fet».José Luis Martín no es va quedar curt a l’hora de rebatre les acusacions oferides per l’edil de Ciutadans. «Lamentem que, una vegada més, el regidor Viñuales utilitzi la mentida per intentar guanyar un titular». «Amb aquesta actitud, Viñuales torna a demostrar la seva desesperació, falta de projecte i ignorància», va dir. En un apartat del comunicat Martín va assenyalar que, des del govern de la ciutat, «demanen al regidor Viñuales que, abans d’anar a la premsa amb mentides i calúmnies, s’informi millor de les coses i valori la bona feina que realitzen els treballadors de la Conselleria de Contractació» que presideix.El 26 de maig se celebraran els comicis municipals i el clima polític a la ciutat comença a ser el propi d’una campanya electoral. La picabaralla per les assegurances dels vehicles de l’Ajuntament és una bona mostra. Les declaracions de les dues parts són del tot discrepants.