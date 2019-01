Intentaran aturar el desnonament de la veïna de Campclar estafada

Han difós un vídeo en què criden a donar suport a la família afectada

Actualitzada 09/01/2019 a les 17:09

Una família de Campclar estafada es quedarà sense casa al mes de gener Víctima d'una estafa, una família amb dos menors veïna de Campclar s'enfrontarà, si res no canvia, a un desnonament el 28 de gener de 2019. Queden poques setmanes i ara ja demanen ajuda per on poden. El procés fa més d'un any que s'allarga: el setembre de 2017 van llogar un habit...

La família víctima d’una estafa al barri de Campclar que ha d’abandonar el seu pis a finals de mes no es rendeix. Mitjançant un vídeo difós a través de les xarxes socials demanen ajuda per aturar el desnonament. La convocatòria és per al 28 de gener a les 11 hores a davant de l’immoble, a la Rambla de Ponent, bloc 4, escala 6, a Campclar.Hayat Afarrich, el seu marit i els seus dos fills van llogar el pis al setembre de 2017, dos anys després que el propietari fos embargat pel Banco Santander. Aquesta circumstància, que asseguren que desconeixien, va provocar que pocs mesos després l’entitat financera els dugués als jutjats per desnonar-los. Amb l’increment de preu dels lloguers i els ingressos mensuals amb què compten, però, la família veu impossible de trobar un nou habitatge i intenta ara un lloguer social amb l’entitat financera. Pel que fa a les administracions, de moment no ha obtingut una resposta satisfactòria. La convocatòria per a finals de gener creuen que pot servir per a què els serveis socials els donin una alternativa habitacional.