Documents contradictoris del govern i de Cs sobre les assegurances dels vehicles

Un certificat del secretari general de l’Ajuntament afirma que «la pòlissa està vigent» i Ciutadans aporta informes de la DGT que diuen el contrari

Actualitzada 09/01/2019 a les 21:42

Exigència de CSIF

El govern de la ciutat de Tarragona (PSC-PP) i el grup municipal de Ciutadans s'ha mantingut en els seus arguments i discrepàncies en relació a la polèmica sorgida per l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament. Mentre el primer ha insistit a dir que totes les unitats disposen de la corresponent assegurança, el segon ha fet públic tres documents emesos per la DGT (Direcció General de Tràfic) on s’informa que aquests vehicles «no consten com a assegurats». Per la seva banda, la secció sindical del CSIF de l’Ajuntament ha mostrat la seva preocupació i ha dit que «tot estant dins dels 30 dies en què es pot prorrogar la pòlissa –fet que ha negat el regidor de Ciutadans Rubén Viñuales–, la mateixa companyia, on fins ara han estat assegurats, informa en els seus contractes que, dins d’aquest termini de 30 dies, podria no fer-se càrrec en cas d’un sinistre».El govern municipal ha fet pública aquest dimecres una certificació del secretari general de l’Ajuntament, Joan Anton Font on s’informa que «per resolució del tinent d’alcalde i coordinador de l’Àrea de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, de data 28 de setembre de 2018, s’ha decretat la continuació de la vigència de l’assegurança contractada amb Mapfre Familiar». Més endavant, afegeix que «la citada pòlissa està actualment vigent, segons consta en el certificat expedit per la companyia asseguradora en data 8 de gener».En el darrer apartat del document de la secretaria general de l’Ajuntament es llegeix que, «perquè consti, expedeixo el present certificat amb el vistiplau del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Transparència, Govern Obert, Espais Públics i Contractació», càrrec que correspon al regidor del Partit Popular José Luis Martín.Per la seva banda, el grup municipal de Ciutadans ha donat llum a tres documents, expedits dimecres al matí, on apareixen diverses dades del mateix nombre de vehicles, com la matrícula, la identificació, el quilometratge, l’historial de les inspeccions tècniques (ITV) i les dades referides a l’assegurança. En aquest apartat, l’informe de la DGT facilitat pel grup municipal de Ciutadans informa, en els tres casos, que «el vehicle no consta com a assegurat». Els documents corresponen a un Audi, un Peugeot i un Dacia.Davant d’aquesta situació, la Central Sindical Independent i de Funcionaris, «el més representatiu en les administracions públiques», segons ha recordat, «exigeix a l’Ajuntament de Tarragona les assegurances obligatòries dels vehicles de propietat municipal en apreciar-se que alguns d’aquests vehicles estan, avui dia, sense l’assegurança obligatòria».Per altra banda, en el document CSIF «demana a l’Ajuntament que aporti les pòlisses vigents amb les seves condicions contractuals». El sindicat afegeix que «veiem incomprensible que es demori l’adjudicació del contracte de l’assegurança de la flota de vehicles, quan la llei de l’assegurança de vehicle a motor estableix, sense cap dubte, que qualsevol vehicle amb estacionament en l’Estat espanyol està obligat a posseir-lo sempre».