Despreniments de pedres a un pàrquing de SPiSP per filtracions d'aigua

Exigeixen que l’Ajuntament compleixi un antic compromís per arreglar la plaça que hi ha a sobre i el consistori diu que l’espai és privat

Actualitzada 09/01/2019 a les 10:22

Reunió amb Ballesteros

El pàrquing que es troba a sota de la plaça de la Quinta Promoción del barri de Sant Pere i Sant Pau es cau a trossos. Els veïns denuncien el mal estat de l’aparcament a causa de les filtracions d’aigua del sostre, sobre el qual descansa un parc infantil. Juan Fernández, veí d’un dels set blocs que rodegen la plaça, descriu l’últim episodi provocat per les filtracions: un despreniment de pedres de mig pam. «Un dia tindrem una desgràcia», explica Sara Mañas, propietària de dues places de pàrquing. «Tinc un traster que és una piscina», descriu.Davant de la plaça, un antic cartell de l’Ajuntament anuncia un projecte per remodelar l’espai. Els treballs havien de comptar amb un pressupost de 582.104,82 euros. Les obres, però, mai van arribar i els veïns denuncien deixadesa per part del consistori.Fonts de l’equip municipal asseguren que la plaça és privada i que, per tant, des de la plaça de la Font no faran cap intervenció. L’Ajuntament manté que el regidor d’Espais Públics, José Luis Martín, no s’ha compromès mai a fer cap obra, ja que l’espai no és municipal.Tomàs Aparicio, president del pàrquing, no entén la resposta del consistori. «Si és privat perquè es gasten els diners en regar la plaça i en posar el cartell?», es pregunta Aparicio, qui manté que guarda a casa seva el projecte per arreglar la plaça. «Reguen les plantes des de 1980», afegeix. Segons Aparicio, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, es va comprometre a reunir-se amb ell a partir d’avui per trobar una solució.El passat 15 de desembre, Ballesteros li va traslladar a aquest veí que la plaça era privada i que no podrien fer cap obra.Aparicio explica que va ser el 2011 quan l’Ajuntament es va comprometre a fer les obres a la plaça. L’equip municipal va fer proves de resistència a la plaça. Aquest veí assegura que el consistori es va comprometre a arreglar la plaça pocs mesos abans d’unes eleccions i que, després, s’han oblidat del problema.La solució per evitar les filtracions d’aigua implicaria arreglar la tela asfàltica del terra. Mañas denuncia que és la segona vegada que es cau el terra. «Em preocupa perquè tinc una nena de quatre anys i un dia li pot caure un tros al cap», assegura Juan Fernández, un altre veí que viu al bloc Panamà. «Fins que no passi alguna cosa no es farà res», avisa. Cañas descriu un espai amb olor d’humitat.Aparicio lamenta que l’Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau «no faci res» per «pressionar» l’Ajuntament i contribuir a solucionar el problema. Aquest veí assegura que ha enviat cartes certificades al consistori, sense èxit. «Cada vegada es cauen més pedres», afirma José Fajardo, un altre veí, que és propietari d’una plaça.Quan plou, l’aigua s’acumula la plaça i es filtra a través del terra. Els veïns saben que en dies de pluja és millor evitar l’aparcament. Cañas explica que, al seu traster, encara hi ha aigua dels forts aiguats que va patir la ciutat el passat octubre. Els veïns exigeixen solucions, però des de l’Ajuntament, mantenen que, si volen arreglar la plaça, ho hauran de pagar amb els diners de la seva butxaca.