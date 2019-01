Tarragona commemora la fi de la Guerra Civil

Del 15 de gener al 28 de març s’han programat activitats per donar a conèixer els fets ocorreguts a la ciutat

El 15 de gener es commemoren els 80 anys de la fi de la guerra civil a Tarragona i s'han programat una sèrie d’actes per donar a conèixer els antecedents, el desenvolupament i els efectes posteriors del conflicte bèl·lic a la ciutat. Del 15 de gener al 28 de març febrer s’han programat 40 actes amb l’objectiu de difondre la història, rebutjar la irracionalitat de les guerres i valorar la convivència democràtica i pacífica.El programa s’iniciarà el dia 15 amb la projecció del documental L’ocupació de l’exèrcit franquista del Camp de Tarragona, ara fa 80 anys, del programa 'Tremolors' produït per TAC12. La programació continuarà amb 6 exposicions, com la de Robert Capa en color, la de Walter Reuter, fotografia a la Guerra Civil espanyola i la instal·lació fotogràfica 13 Banderes fosques.D'altra banda, la Sala Trono presentarà l’obra de teatre Et vindré a tapar i el col·lectiu TeclaSmit també interpretarà diferents escenes al voltant dels conflictes bèl·lics. D’altra banda, la Capsa de Música tornarà a ser l’escenari de la Taberna Republicana.Els actes es complementen amb 5 visites guiades als diferents espais de la guerra civil, la repressió franquista i l’urbanisme de postguerra, 11 conferències, 3 cursos i tallers, 4 presentacions de publicacions i 2 projeccions de pel·lícules.A més a més, aquest any es continuaran desenvolupant les Rutes Pedagògiques adreçades als centres docents amb l'objectiu de difondre la història recent, des de la Segona República fins a la dictadura franquista, passant per la Guerra Civil, un dels períodes més significatius i dramàtics del segle XX.