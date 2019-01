Les places ofertades són per als mesos de gener i febrer

Actualitzada 08/01/2019 a les 16:43

Renfe inicia aquest dimarts les seves rebaixes d’hivern i posa a la venda centenars de milers de places amb descomptes de fins al 70% per a viatjar en els seus trens als mesos de gener i febrer. Renfe ha doblat l'oferta de bitllets per moure's per tota Espanya.Els preus rebaixats estan disponibles des d’avui i fins el 31 de gener i permetran viatjar fins el proper 28 de febrer. Es poden trobar trajectes com el de Barcelona-Madrid des de 32,30 euros o Barcelona-Andalusia des de 35,45 euros. Des de Tarragona hi ha ofertes per anar a Córdoba/Sevilla/Málaga des de 31,55 euros, a Donostia des de 16,75 euros o a Vitoria-Gasteiz des de 16,15 euros.Les places estan disponibles a través de renfe.com i de l’aplicació per a dispositius mòbils Renfe Ticket.