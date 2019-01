Recullen instruments per als interns dels centres penitenciaris

Diversos establiments de Tarragona participen en la recollida que es farà fins al 15 de gener

L'Escola Municipal de Música de Tarragona col·labora en la campanya solidària 'Apadrina un músic' organitzada pel Departament de Justícia i l’Associació de Músics de Tarragona. La iniciativa vol promoure l’aprenentatge musical als centres penitenciaris, aprofitant aquells instruments que es tenen casa i ja no es fan servir.Als centres penitenciaris de Catalunya, els interns tenen la possibilitat de participar en tallers de música, on toquen i experimenten amb els instruments. Això, els permet connectar amb la seva part més sensible i creativa. La música ajuda a l’apoderament de la persona i millora la seva autoestima, a més de potenciar valors com la constància i l’esforç per aprendre a tocar un instrument. L’instrument més sol·licitat a qualsevol presó és la guitarra clàssica.Des d’ara i fins al 15 de gener, qui ho vulgui pot portar la seva donació a la Capsa de Música (Espai Tabacalera), a l'avinguda Vidal i Barraquer, s/n (dimarts de 17 a 20h, dimecres de 10 a 13h i de 17 a 20h, i els dijous i divendres d’11 a 13h), i a l’Escola Municipal de Música de Tarragona, carrer Armanyà, 10 (de dilluns a divendres, de 10 a 20h).