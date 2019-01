La magistrada dicta una ordre de protecció per a la víctima

Actualitzada 08/01/2019 a les 13:16

El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home que divendres passat va apunyalar l’exparella, en ple carrer, al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Segons ha informat el TSJC, la causa està oberta per un delicte de temptativa d'homicidi. La magistrada també ha dictat una ordre de protecció per a la víctima, una dona de 43 anys que es recupera a l’Hospital Joan XXIII. A més, no consten antecedents de denúncies entre la parella, segons les mateixes fonts.Els fets van passar cap a les vuit del vespre davant del bloc Sant Felip quan la dona va sortir a passejar el gos i la seva exparella la va apunyalar amb una arma blanca. L’agressor, de 42 anys, va quedar detingut pels Mossos d’Esquadra i aquest dilluns va passar a disposició judicial.