Preparen el terreny per iniciar la construcció dels habitatges de López Peláez

El calendari d’obres preveu que l’edifici localitzat en el solar de l’antiga casa-caserna de la Guàrdia Civil sigui una realitat dins de 18 mesos

Actualitzada 07/01/2019 a les 19:58

Es respecten les restes

Les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar situat en un solar del carrer López Peláez, on fins fa uns anys hi va haver la casa-caserna de la Guàrdia Civil, s’han iniciat amb la preparació del terreny, després que la presència de restes arqueològiques d’època romana d’especial importància obligués a introduir modificacions en el projecte original. El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa) va adjudicar l’obra en el decurs del 2017 per 3.097.097 euros, però l’aparició de les restes va retardar el seu inici de manera considerable. De fet, la previsió inicial era poder inaugurar l’edifici el mes de maig d’aquest any 2019.El futur bloc tindrà quatre plantes que acolliran 30 habitatges, 31 trasters, 27 places d’aparcament i dos locals comercials. Els pisos seran d’un, dos o tres dormitoris i tindran una superfície d’entre 65 i 105 m. Es preveu que els treballs tinguin una durada de 18 mesos.La primera de les dues fases de la intervenció arqueològica va començar a mitjans del 2016 i va facilitar la localització d’un gran edifici rectangular d’època flàvia, del segle I al segle II, a més d’enterraments i altres elements constructius. La segona fase, engegada a finals del 2017, va aportar restes encara més rellevants, com una sèrie d’estructures associades a la captació de vetes aqüíferes a la zona, datades del segle IV o V. Concretament, es va trobar una galeria excavada a la roca, amb esglaons i coberta de volta de canó.D’altra banda, en el decurs de l’excavació es va documentar una segona cavitat subterrània, del segle II, amb accés mitjançant un arc de mig punt obert al mur que delimita el gran edifici del segle II pel seu límit oest. Al fons d’aquesta cavitat es va trobar una altra surgència d’aigües naturals, tot i que la seva funcionalitat no sembla associada a l’aprofitament d’aigües sinó més aviat al control de les humitats que provoca la veta aqüífera. Les restes relacionades amb les infraestructures aqüíferes seran conservades.L’Ajuntament ha garantit que la construcció del bloc d’habitatges no tindran cap efecte negatiu en les restes. En una visita d’obres que va tenir lloc el passat estiu es va informar que el projecte, un cop revisat, preveu la col·locació d’una llosa de fonamentació que quedarà sustentada amb pilotatges que sortejaran les restes, de manera que, pràcticament, tot quedarà cobert. L’espai arqueològic serà accessible al públic, però, d’entrada, només s’autoritzarà a científics i investigadors.En aquest espai, fa dos anys es van recuperar també dues peces escultòriques de caps d’èquid, considerades d’alt valor, en forjades en bronze d’època romana. Un cop es va procedir a la seva restauració, s’exposen a la Casa Castellarnau. Fins i tot es van explicar les seves característiques i la restauració en actes oberts al públic.A finals del 2017 el Servei Municipal de l’Habitatge va iniciar el període de signatures dels contractes amb els compradors que van guanyar el concurs, mitjançant sorteig, per adquirir un habitatge, va informar en aquella ocasió el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Josep Maria Milà.