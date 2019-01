Les rebaixes d'hivern arriben als comerços i grans magatzems

Tot i que la Llei permet fer descomptes durant tot l’any, les grans superfícies les apliquen ara

Actualitzada 07/01/2019 a les 21:49

Recomenacions i consells

Les rebaixes d’hivern van arrencar ahir als comerços de Tarragona. Les botigues de la ciutat es van omplir de cartells oferint preus reduïts dels seus productes. En uns coneguts magatzems, els clients sortien de la porta amb una o dues bosses. L’afluència de gent era gairebé com un dia normal i no es va registrar una quantitat elevada de clients.Els comerciants encaren moderadament optimistes aquesta campanya d’hivern on es calcula que cada català gastarà al voltant de 200 euros. En general, la roba, el calçat i els complements, són una de les principals adquisicions entre els primers que han aprofitat les rebaixes. Els cartells de rebaixes anuncien descomptes de fins a un 70% en botigues de cadenes de roba i complements, tot i que alguns dels compradors, asseguren que no gastaran més del compte.La legislació actual ha liberalitzat el fenomen de les rebaixes permet que els comerciants facin descomptes en qualsevol moment de l’any, però alguns gegants com El Corte Inglés i Inditex encara esperen a aquest dilluns (ahir van posar en marxa les promocions a la web) per oferir el seu gènere a un preu reduït.L’Agència Catalana del Consum trasllada algunes recomanacions als ciutadans de cara a aquest període de rebaixes. La Generalitat avisa que no es confonguin les rebaixes amb altres tipus de vendes de caràcter especial, com ara els saldos, en què s’ofereixen productes a un preu inferior a l’habitual per deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència. També alerta que no es pot confondre les rebaixes amb les liquidacions. «Es realitzen per esgotar l’existència de determinats productes davant de situacions concretes, com ara el tancament de la botiga, el canvi de local o la realització d’obres», explica l’agència a través de la seva pàgina web. «Comproveu que els productes rebaixats mostren el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa», segueix. L’organisme recorda que si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en període de rebaixes i que els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que les que tenien a preu no rebaixat. En el cas de les botigues en línia, l’agència recorda que els clients tenen un període mínim de 14 dies per retornar el producte, excepte els casos de produtes que estiguin personalitzats.