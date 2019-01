Cruset exposa a Torra els projectes del Port de Tarragona

El president de la infraestructura tarragonina celebra que se superaran els 100.000 creueristes

Actualitzada 08/01/2019 a les 15:26

Més de 100.000 creueristes

El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha exposat aquest dimarts en una visita institucional al Palau de la Generalitat els projectes oberts al port que passen per la construcció d'una ZAL i d'una nova terminal de creuers per donar servei a la demanda creixent. En declaracions a l'ACN després de la trobada, Cruset ha recordat que aquest any s'espera superar els 100.000 turistes que arriben en creuer i que la xifra augmentarà un cop entri en funcionament la nova terminal d'aquí uns dos anys. Així mateix, Cruset també ha traslladat al president de la Generalitat el projecte de port sec a Guadalajara, que començarà a operar a partir del 2020. De moment, aquest any es licitaran diferents «fases del projecte», segons ha manifestat Cruset.Sobre el port sec de Guadalajara, Cruset ha comentat que es mantenen els terminis previstos per a l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura, el 2020. Aquest 2019, es licitaran diferents fases els treballs «molt concretes» i a partir de l'any que ve ja disposarà de 150.000 metres quadrats per canalitzar els principals fluxos de mercaderies nacionals i internacionals entre ferrocarril i carretera cap als ports marítims i el centre. El port va signar l'acord d'adquisició dels terrenys per 3,5 milions d'euros al juny.Sobre el tràfic de mercaderies, els responsables del port encara estan tancant les dades però Cruset ha avisat que s'espera una «lleugera davallada» coincidint amb l'aturada de la planta de Repsol. «Som un port que tenim una certa fluctuació lligada a l'activitat del polígon químic», ha recordat el president.«Mentre està parada la planta no entra el volum de producte de petroli i no en surt en conseqüència el producte elaborat equivalent», ha argumentat el màxim responsable del port, que considera una «sort» trobar-se en una zona d'influència d'una petroquímica ja que es tracta d'una indústria que genera «gran volum de negoci» amb «empreses que hi treballen fan inversions i es prepararen competitivament per al futur de la instal·lació».El Port de Tarragona va tancar la darrera temporada de creuers amb 57 vaixells i 98.126 passatgers, un 91% més que l’any anterior. De cara a aquest any, la previsió és assolir els 110.000 creueristes, un 12% més, i 67 vaixells. La companyia Costa Cruceros operarà a Tarragona amb un vaixell més gran, el Costa Fortuna, que té una capacitat de 3.500 passatgers.Per tot plegat, el president del port ha celebrat la «línia ascendent» després d'haver superat les previsions i afrontar «un creixement molt important en un horitzó molt pròxim». «Tanquem dades que ens fan estar contents i mirar amb optimisme el futur», ha afegit. Cruset també ha comentat que els bons resultats en aquest sector tarden un o dos anys ja que forma part d'un «circuit molt tancat».La visita institucional del president del Port de Tarragona s'ha celebrat aquest dimarts al migdia al Palau de la Generalitat després de la reunió del Consell de Govern i ha comptat amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.