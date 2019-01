Andròmines llençades a la vorera al costat de l'escola de l'Arrabassada de Tarragona

Imatge de denuncia de l'estat del contenidor de residus vegetals que hi ha al costat del pati del centre

Aquest dimarts 7 de desembre han tornat els nens i nenes a les classes després de les vacances de Nadal. En el cas de l'escola de l'Arrabassada de Tarragona, els alumnes i els pares s'han trobat amb el contenidor de residus vegetals que hi ha al carrer Mossèn Miquel Melendres, tal com es pot veure a la fotografia, ple d'andròmines.Sobre la vorera han aparegut tot de mobles llençats i com a 'complement', també han deixat 'aparcat' un arbre de Nadal que després de fer la feina decorativa a alguna casa no han trobat millor manera per estalviar-se anar fins a una deixalleria.En qualsevol cas, la situació del contenidor, com a molt pot servir d'exemple als alumnes de l'escola verda que és l'Arrabassada, d'allò que com a integrants d'una societat en convivència, no s'hauria de fer.