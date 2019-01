VOX difon el vídeo d'una dona queixant-se dels llaços grocs a Tarragona: «Pintaros el culo de amarillo»

L'autor de la piulada reclama que es faci viral l'enfrontament, que es va produir a la plaça Corsini

Actualitzada 07/01/2019 a les 11:18

Una dona que reivindica els seus orígens no catalans es va enfrontar a la plaça Corsini de Tarragona amb diverses persones a causa dels llaços grocs. L'escena ha quedat recollida en un vídeo que va piular Raúl Gallart al seu compte de twitter (@Gallato7) i que pertanyia a un vídeo que en el seu moment va pujar un CDR de Tarragona.L'autor de la piulada es manifestava 'molt fan' de la senyora que increpa els independentistes i proposa que es faci viral com a 'hastag' una de les frases que més repeteix durant el vídeo «#PintarosElCuloDeAmarillo».A la dona del vídeo, que el compte oficial de VOX a Tarragona també ha decidit recollir i difondre, reivindica les seves arrels no catalanes i la feina feta a la ciutat per andalusos i extremenys, que «encara estaria amb els carrers de terra...».La protagonista del vídeo considera els llaços una «imbecilitat» i considera que el que fa els independentistes és enviar-li diners a Puigdemont, «perquè mengi com un rei».Com diu el compte oficial de VOX: 'Esto ha pasado en Tarragona...' i cal imaginar-se que se'n senten orgullosos: