Una tarragonina apareixerà al programa 'Sí quiero este vestido España'

L'adaptación espanyola que presenta Boris Izaguirre s'emetrà diumenge a les 21 hores a DKISS

Actualitzada 07/01/2019 a les 19:44

Una tarragonina apareixerà aquest diumenge al programa presentat per Boris Izaguirre 'Sí quiero este vestido España'. Aina Gombau de 29 anys acudirà a l'adaptació espanyola de ‘Say yes to the dress’ per trobar el vestit de núvia dels seus somnis.El programa va contactar amb la jove, que té previst casar-se el 5 d'abril de 2020, després que veure la seva petició de mà que li va fer la seva parella a la Calafell Fashion Day el passat mes de juny.Aquest diumenge a les 21 hores s'emetrà el programa a la cadena DKISS. A més d'Izaguirre, Aina comptarà amb un equip d'estilistes expertes que ajudaran a la tarragonina a trobar el vestit ideal. La núvia també tindrà el suport de la seva família i d'una amiga que van viatjar a Madrid per a l'enregistrament del programa.